Çin'in Uygurlara yönelik baskılarının Almanya tarafından soykırım olarak tanınması için gösteri yapıldı
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Çin'in Uygurlara yönelik baskılarının Almanya tarafından soykırım olarak tanınması için gösteri yapıldı

Çin'in Uygurlara yönelik baskılarının Almanya tarafından soykırım olarak tanınması için gösteri yapıldı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik uyguladığı baskı politikalarının, Federal Meclis tarafından soykırım olarak tanınması için gösteri düzenlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik uyguladığı baskı politikalarının, Federal Meclis tarafından soykırım olarak tanınması için gösteri düzenlendi.

Federal Meclis İnsan Hakları Alt Komisyonunda, Çin'in Uygurlara yönelik baskı politikalarının görüşüldüğü sırada, yaklaşık 100 kişi, Federal Meclis ile Başbakanlık binası arasındaki alanda gösteri yaptı.

Dünya Uygur Kongresi tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, "Çin, toplama kamplarındaki milyonlarca Uygur'u serbest bırak. Uygurların özgürlüğe ihtiyacı var", "Uygurlara soykırımı durdurun" ve "Çin'deki soykırımı durdur" yazan döviz ve pankartlar ile Sincan'daki baskı politikalarına ilişkin fotoğrafları taşıdı.

Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa, Federal Meclis İnsan Hakları Alt Komisyonu'nda Çin hükümetinin uyguladığı politikaların soykırım olup olmadığına ilişkin uzmanların dinleneceğini belirleterek, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi Kanada, Hollanda ve İngiltere parlamentoları, Doğu Türkistan'daki bu zulmü resmen bir soykırım olarak tanımıştı. Biz, birkaç aydır Alman parlamenterlerle ve değişik politik grupların başkanlarıyla temaslarda bulunduk. Bunları bilgilendirdik. Almanya'nın, Avrupa'nın lokomotif ülkesi olması özelliğiyle Alman Parlamentosunda Doğu Türkistan'da yaşananların soykırım olarak resmen tanınması için girişiminde bulunduk. Bugün İnsan Hakları Alt Komisyonu toplanarak, hukukçuların ve uzmanların tanıklıklarını dinleyecek. Bundan sonra İnsan Hakları Komisyonu bunun soykırım olduğu kanaatine varması durumunda, Alman Parlamentosunda bunun bir soykırım olarak kabul edilmesini bekliyoruz."

İsa, bu konunun meclis genel kuruluna gelmesi hususunda umutlu olduğunu vurgulayarak, "Bir ay sonra Alman Parlamentosu tatile girecek, yeni seçimler yapılacak. Bu yüzden zaman dar. Biz ümidimizi kaybetmedik. Alman parlamenterlerle görüşmelere devam ediyoruz. Eğer yaz tatiline girmeden önce bu karar genel kurula getirilmediği takdirde eylülden sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Gösteriye, bazı Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Martin Patzelt de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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