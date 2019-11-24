Çin'in Uygur Türklerini tuttuğu kamplara ilişkin yeni gizli belgeler: Kültürel soykırımın kanıtı

24.11.2019 22:25 | Son Güncelleme: 24.11.2019 22:25

Çin'de Müslüman Uygur Türklerinin tutulduğu toplama kamplarının nasıl ve ne amaçla kullanıldığını gösteren gizli belgeler ortaya çıktı. Sızan belgelerde asıl amacın 'ideolojik dönüşüm' olduğu belirtilirken, firarlara karşı dikkatli olunması için vurgu yapılıyor.



2007 tarihli belgede, "Firarların önlenmesi, gözetleme kuleleri, rutin kontrol, kapıların iki kez kilitlenmesi zorunluluğu" kaydediliyor. Ayrıca 'yurtların ve sınıfların' kör nokta olmayacak şekilde güvenlik kameralarıyla izlenmesi gerekliliği vurgulanıyor. Euronews.com'da Görüntüle