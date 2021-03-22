Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri New York'ta protesto edildi
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Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri New York'ta protesto edildi

22.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:31
Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri New York'ta protesto edildi

NEW New York'ta, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde uyguladığı baskı ve insan hakları ihlallerini protesto etmek için gösteri düzenlendi.

NEW New York'ta, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde uyguladığı baskı ve insan hakları ihlallerini protesto etmek için gösteri düzenlendi.

ABD'de bulunan Uygur Türklerine ait sivil toplum kuruluşları ile bazı Yahudi örgütleri tarafından "Soykırıma göz yummak yok" adı altında ortaklaşa organize edilen gösteri, Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde yapıldı.

Ellerinde "Uygurlara yönelik soykırıma son", "Uygurları koruyun", "Çin, benim ailem nerede?" şeklinde döviz ve pankartlar taşıyan yaklaşık 30 kişilik grup, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskıcı politikalarını protesto eden konuşmalar yaptı, sloganlar attı.

Olaysız geçen gösteride katılımcılar, ABD hükümetine de Uygurlara yönelik soykırımı gündeme getirmesi çağrısında bulundu.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskılar

Çin'in, son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlalleri uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin öldüğüne ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

Çin makamları zorla çalıştırma iddialarını reddederken, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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