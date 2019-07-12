Çin'in Uygur politikalarına 37 ülkeden imzalı destek: Rusya ve Suudi Arabistan listede

Çin'in Uygur politikalarına 37 ülkeden imzalı destek: Rusya ve Suudi Arabistan listede

Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında zorla tutulan Uygurların derhal serbest bırakması için 22 ülkenin yazdığı ortak mektuba Pekin karşı adımla yanıt verdi

Çin'in Uygur politikalarına 37 ülkeden imzalı destek: Rusya ve Suudi Arabistan listede

Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında zorla tutulan Uygurların derhal serbest bırakması için 22 ülkenin yazdığı ortak mektuba Pekin karşı adımla yanıt verdi.

Çin yönetimi, yaklaşık 40 ülkenin de Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak teröre kaşı mücadelelerinde kendilerine destek verdiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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