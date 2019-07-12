Çin'in Uygur politikalarına 37 ülkeden imzalı destek: Rusya ve Suudi Arabistan listede
Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında zorla tutulan Uygurların derhal serbest bırakması için 22 ülkenin yazdığı ortak mektuba Pekin karşı adımla yanıt verdi
Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında zorla tutulan Uygurların derhal serbest bırakması için 22 ülkenin yazdığı ortak mektuba Pekin karşı adımla yanıt verdi.
Çin yönetimi, yaklaşık 40 ülkenin de Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak teröre kaşı mücadelelerinde kendilerine destek verdiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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