Çin'den gelen 1 milyon bedava aşıya para verildi iddiası

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çin'in ücretsiz olarak temin ettiği 1 milyon koronavirüs aşısı için Türkiye'nin para ödediğini iddia etti. İddiaları sert bir dille yalanlayan Sağlık Bakanı Koca ise, "Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedava verir mi? Bunun akılla izahı var mı?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, Çin'den Türkiye'ye gelen 1 milyon doz ücretsiz koronavirüs aşısının özel bir şirket tarafından Devlet Malzeme Ofisi'ne her bir dozu 12 dolardan fatura edildiği iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında "9 Şubat 2021 tarihine kadar, 10 milyon 162 bin 123 doz aşı getirildi, bunlar için Devlet Malzeme Ofisi, Keymen firmasına 121 milyon 945 bin 476 dolar para ödedi. Buradaki soru şu, aralık 2020 tarihinde Esenboğa gümrüğünden geçiyor aşılar. Gümrükten geçen 1 milyon 342 bin 298 doz aşı Keymen tarafından çekiliyor. Gümrükteki beyana göre 1 milyon doz aşı için ücret alınmıyor. 1 milyon doz aşı ücretsiz, yani 12 milyon dolarlık aşı ücretsiz verilmiş. Sayın Bakan'a ve Erdoğan'a soruyorum, ücretsiz olarak ithal edilen 1 milyon doz aşı Devlet Malzeme Ofisi'ne her dozu 12 dolardan fatura edildi mi, edilmedi mi? Ücretsiz olduğu beyannamesinde var." ifadelerine yer verdi.

KOCA, İDDİALARI YALANLADI

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası konuşan Bakan Koca, Kılıçdaroğlu'nun, 'ücretsiz aşıya para verildi' iddialarına yanıt verdi. İddiaya yanıt verirken çok sinirlenen Bakan Koca, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz aşıya para verildi iddiası olmuştu. Özellikle bu dönemde, dünyada aşı savaşının yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ülkeler arasında bunun ilişkileri etkileyebileceği, ücret ve benzeri noktalarda bunun ticari bir sır olarak kalmasını, bir fiyat özellikle söylenmemiştir. Şunu söylemiştim; biz aşıdaki dünyadaki bütün ülkelerden daha ucuza aldık. Bu iddiamın arkasındayım. Bu ticari olarak saklanması gereken bir sırdı. Ama bu aşı sadece Türkiye'ye satılmıyor birçok devlete satılıyor. Aşıyı en ucuza alan ülke Türkiye" dedi.

"ÜRETİCİ FİRMA AŞIYI BEDAVAYA BAĞIŞLAR MI?"

Koca açıklamasının devamında, "Üretici firma 1 milyon doz aşı üretti. Bu 1 milyon doz aşıyı aslında Türkiye'ye bedel almadan bağışladı. Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedavaya bağışlar mı? Bunun üzerine biz firmaya, sözleşmemiş gereği size vermemiz gereken bir bedel var. Bunu size ödüyoruz? Böyle bir iddia var. Bu nedir? Bu aşıyla ilgili buradaki amaç, siz bizden teminat istediğiniz için biz teminatı sağlayamamıştık, nakit akış yönetimini sağlamak için bizi temsil eden Sinovac firmasına bedelsiz olarak verdik. Ama biz sizden ücretini olduğu gibi aldık. Vergi ile ilgili de hiçbir sorun yok. Bizim verdiğimiz parayı firma 'Ben aldım' diyor." şeklinde konuştu.