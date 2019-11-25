Çin'in Türkiye'deki iki kültür varlığı iade edildi
Haberler » Güncel » Çin'in Türkiye'deki iki kültür varlığı iade edildi - Haber

Çin'in Türkiye'deki iki kültür varlığı iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir İngiliz vatandaşı tarafından gönüllü olarak Fethiye Müzesi'ne teslim edilen Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait iki kültür varlığını törenle teslim etti.

25.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:35
Çin'in Türkiye'deki iki kültür varlığı iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir İngiliz vatandaşı tarafından gönüllü olarak Fethiye Müzesi'ne teslim edilen 'ne ait iki kültür varlığını törenle teslim etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li'nin katılımlarıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde eserlerin iadesi dolayısıyla tören düzenlendi..

Kaynak: AA

Haber Videosu: Çin'in Türkiye'deki iki kültür varlığı iade edildi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et