Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkü iki eski yetkili idama çarptırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkü iki eski yetkili idama çarptırıldı

Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkü iki eski yetkili idama çarptırıldı

Çin'de, ülkenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkü iki eski yetkili hakkında "bölücülük ve rüşvet alma" suçlamasıyla idam kararı verildi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den 'tokatlı' yanıt
Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den 'tokatlı' yanıt
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası

Çin'de, ülkenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkü iki eski yetkili hakkında "bölücülük ve rüşvet alma" suçlamasıyla idam kararı verildi.

Pekin yönetimi, Sincan Eğitim Departmanının eski Başkanı Sattar Sawut ve Sincan Adalet Departmanının eski Başkanı Shirzat Bawudun hakkında iki yıl ertelemeli idam kararı aldı.

Sincan Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Wang Langtao, basına yaptığı açıklamada, Sawut ve Bawudun'un suçlamaları kabul ettiklerini ve temyiz başvurusunda bulunmadıklarını söyledi.

Wang, Sawut'un ilk ve ortaokullarda okutulan ders kitaplarını derleme ve yayımlama işini 2002'den başlayarak Çin'i bölmek için kullandığını öne sürdü.

Mahkemenin ulaştığı sonuçlara değinen Wang, Sawut'un çevresindekilere kitap derleme işi için ayrılıkçı düşünceleri olan başka kişilerin de seçilmesini söylediğini ileri sürdü.

Sincan Yüksek Halk Mahkemesinden yapılan açıklamada, Sawut hakkında "azınlık dilindeki ders kitaplarına etnik bölücülük, şiddet, terörizm ve dini aşırıcılık içeriklerini ekledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sawut'un onayladığı kitapların 13 yıl kullanıldığı ve bunun önemli sonuçları olduğu belirtildi.

Bu arada, yerel medyada yer alan haberlerde, ülkede 3 eğitim yetkilisine ömür boyu hapis cezası ve 2 ders kitabı editörü hakkında da ceza verildiği ancak bu cezaların detayının henüz bilinmediği bilgisi paylaşıldı.

Sincan Adalet Departmanının eski Başkanı Bawudun ülkeyi bölmek ve rüşvet almakla suçlanıyor

Xinhua ajansının haberine göre, Sincan Adalet Departmanının eski Başkanı Bawudun "Doğu Türkistan İslami Hareketi" (ETIM) ile iş birliği yaparak, bölücüler ile dini aşırıcılara yardım teklif ederek ve ülke dışındaki bölücü güçlerle iş birliği yaparak "ülkeyi bölmekle" suçlanıyor.

Sincan Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Wang, Bawudun'un 11,12 milyon yüen (1,7 milyon dolar) rüşvet aldığını öne sürdü.

Sawut ve Bawudun'un ne zaman yargılandığı ve haklarındaki ölüm cezası kararının ne zaman verildiğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığının hala aktif olduğuna dair güvenilir bir delil olmadığını belirttiği "Doğu Türkistan İslami Hareketi" Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Ahmet Kural Acun Ilıcalı Semiramis Pekkan
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Ünal Karaman Yılmaz Vural Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkü iki eski yetkili idama çarptırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:31:02. #1.16#
title