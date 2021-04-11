Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde su basan kömür madeninde 21 işçi mahsur kaldı

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir kömür madenini su basması sonucu 21 işçinin mahsur kaldığı bildirildi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir kömür madenini su basması sonucu 21 işçinin mahsur kaldığı bildirildi.

Yetkililer, Uygur Bölgesi'ne bağlı Hutubi ilçesindeki bir kömür madenini sabah saatlerinde su bastığını duyurdu.

Madende bulunan 29 işçinden 8'inin kurtarıldığı, 21'inin mahsur kaldığı açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Çin'de 10 Ocak'ta altın madeninde meydana gelen patlamada 10 kişi ölmüştü.

Çin Ulusal Maden Güvenlik İdaresi, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kazaları önlemek için ülkenin kömür haricindeki 32 bin madeninin kapsamlı şekilde denetlenmesi kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın