Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6.4 büyüklüğünde deprem Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısında yer alan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yerel saatle 05.05'te meydana gelen depremin merkez üssünün Hotan kentinin 279 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

Deprem nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İHA