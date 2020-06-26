Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem KUALA Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KUALA Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden yapılan açıklamaya göre, özerk bölgeye bağlı Hotan şehrinde yerel saatle sabah 05.05'te 6,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü, Hutan'ın 279 kilometre güneydoğusu olarak belirlendi.

Depremin nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: AA