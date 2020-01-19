Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem
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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem

Çin'in, Uygur Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:02
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem

Çin'in, Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kaşgar vilayetinde 6,4 şiddetinde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından bölgenin Kızılsu vilayetinde 3,4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.

Yerin 16 kilometre altındaki deprem ve artçı sarsıntılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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