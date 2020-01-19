Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem
Çin'in, Uygur Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin'in, Uygur Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kaşgar vilayetinde 6,4 şiddetinde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
Depremin ardından bölgenin Kızılsu vilayetinde 3,4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.
Yerin 16 kilometre altındaki deprem ve artçı sarsıntılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.