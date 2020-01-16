Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,6 büyüklüğünde deprem
Çin'de Uygur Türklerinin çoğunlukta yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
16.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:14
Çin'de Uygur Türklerinin çoğunlukta yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Aksu vilayetinde 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.
Yerin 16 kilometre altında meydana gelen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA