Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
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Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
08.08.2020 06:59 | Son Güncelleme: 08.08.2020 06:59

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, merkez üssü, Turfan kentine bağlı Toksun ilçesi olan depremin, yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Bölgedeki Urumçi, Korla ve Çangci gibi çeşitli yerlerde de hissedilen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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