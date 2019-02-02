Çin'in Sincan Politikaları Protesto Edildi - Viyana

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Çin Büyükelçiliği önünde toplanan çok sayıda gösterici, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini protesto etti.

Avusturya İslam Federasyonu tarafından düzenlenen gösteride, "Uygur için özgürlük", "Uygur'da zulme hayır", Uygur'da katliamlara son verilsin" yazılı pankartlar açıldı.

Diğer ülkelerde olduğu gibi Viyana'da da okunan basın açıklamasının ardından gösteri sona erdi.

Kaynak: AA