"Çin'in Silikon Vadisi"ne 9 ayda 20 milyar dolarlık yatırım yapıldı

08.10.2019 09:31

Pekin Belediye İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan son rapora göre, bölgenin 9 aylık Ar-Ge harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.1 artışla 146.45 milyar yuana (20.5 milyar dolar) ulaştı.

İstatistik Bürosu'na göre, Zhongguancun'daki büyük yüksek teknoloji işletmelerinin toplam geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.5 artışla 3.707 trilyon yuana yaklaştı. Bölgenin istihdamı ise yüzde 1.3 artışla 622 bine ulaştı. İstatistikler, elektronik ve bilgi alanındaki büyümenin yüzde 14.5, yeni malzemeler ve uygulamalı teknoloji sektörünün yüzde 10 ve ileri üretim alanındaki yatırımların yüzde 14.1 oranında arttığını gösteriyor.

1988 yılında kurulan üniversite ve araştırma enstitüleri kümelerine ev sahipliği yapan Zhongguancun, Çin'in ilk ulusal ileri teknoloji sanayi bölgesi unvanını taşıyor.

Kaynak: Bültenler