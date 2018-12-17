Çin'in Siçuan Eyaletindeki Deprem Böyle Görüntülendi
- Çin'in Siçuan eyaletindeki deprem böyle görüntülendiSİCHUAN - SICHUAN Çin'in Siçuan eyaletindeki 5,7 büyüklüğündeki deprem anı böyle görüntülendi.
- Çin'in Siçuan eyaletindeki deprem böyle görüntülendi
SİCHUAN - SICHUAN Çin'in Siçuan eyaletindeki 5,7 büyüklüğündeki deprem anı böyle görüntülendi.
Çin'in Siçuan eyaletindeki 5,7 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Yerin 12 kilometre altında gerçekleşen depremde 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Deprem anı ise kameralara böyle yansıdı.