Çin'in Siçuan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

??????? Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezine (CENC) göre, merkez üssü Lucou şehrinin Luşien ilçesi olan deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Yerel saatle 04.33'te meydana gelen depremde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 60 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberler e göre Siçuan deprem yardım merkezi, Çin'in dört kademeli deprem acil müdahale sisteminde en yüksek ikinci seviye müdahalesini eyalet hükümeti onayıyla etkinleştirdi.

Depremin ardından Lucou şehrinde acil müdahale başlatıldı ve yaklaşık 3 bin kişiyi kurtarmak için seferberlik ilan edildi.