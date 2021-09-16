Çin'in Siçuan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
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Çin'in Siçuan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel
Çin'in Siçuan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

??????? Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

??????? Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezine (CENC) göre, merkez üssü Lucou şehrinin Luşien ilçesi olan deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Yerel saatle 04.33'te meydana gelen depremde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 60 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberler e göre Siçuan deprem yardım merkezi, Çin'in dört kademeli deprem acil müdahale sisteminde en yüksek ikinci seviye müdahalesini eyalet hükümeti onayıyla etkinleştirdi.

Depremin ardından Lucou şehrinde acil müdahale başlatıldı ve yaklaşık 3 bin kişiyi kurtarmak için seferberlik ilan edildi.

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AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri
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