Çin'in Siçuan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
??????? Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
??????? Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Çin Deprem Ağları Merkezine (CENC) göre, merkez üssü Luzcou şehrinin Luşien ilçesi olan deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Yerel saatle 04.33'te meydana gelen depremde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri