Çin'in Sanayi Üretimi Ağustos'ta Yüzde 6 Büyüdü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan edinilen bilgilere göre, sanayi üretimi büyüme oranı Ağustos'ta, Temmuz'a kıyasla 0,46 puan arttı.

İlk sekiz aya ait sanayi üretimi ise ilk yedi aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 6,7 büyüdü.

Sanayi üretimi verisi yıllık geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 3 milyon ABD Doları) olan büyük ölçekli şirketlerin faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla kullanılıyor.

Sektör bazlı verilere göre, tekstil sanayiinin üretimi geçen ay yüzde 3,6 yükselirken, gıda işleme sektörü ise yüzde 5,6 tırmandı.

İmalat sanayii üretimi yüzde 6,9; elektrik, ısıtma, yakıt gazı ve su tedarikçilerinin üretimi de yüzde 8,7 arttı. Maden sektörü ise üretiminde gerileme kaydetti, bu oran geçen ay yüzde 3,4 oldu.

İstatistik Bürosu'nun diğer verilerine göre, sabit sermaye yatırımı, Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,8 büyüyerek 39 trilyon 420 milyar yuana (6 trilyon ABD Doları'nın üzerinde) ulaştı. Tüketim malları perakende satışları ise Ağustos ayında yüzde 10,1 büyüdü.