Çin'in San Francisco Başkonsolosluğuna sığınan Tang'ın gözaltına alınması
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Çin'in San Francisco Başkonsolosluğuna sığınan Tang'ın gözaltına alınması

SAN Hakkında tutuklama kararı bulunan Çin vatandaşı Tang Juan'ın, geçen hafta sığındığı ABD'nin San Francisco kentindeki Çin Başkonsolosluğundan astım rahatsızlığı nedeniyle tıbbi destek almak için ayrılmasının ardından gözaltına alındığı bildirildi.

Çin'in San Francisco Başkonsolosluğuna sığınan Tang'ın gözaltına alınması
31.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:10

SAN Hakkında tutuklama kararı bulunan Çin vatandaşı Tang Juan'ın, geçen hafta sığındığı ABD'nin San Francisco kentindeki Çin Başkonsolosluğundan astım rahatsızlığı nedeniyle tıbbi destek almak için ayrılmasının ardından gözaltına alındığı bildirildi.

Biyoloji eğitimi için ABD vizesine başvurduğu esnada daha önce hiç askeri eğitim almadığı konusunda yalan beyanda bulunan ve hakkında haziran sonunda yakalama kararı çıkarılan Tang, Çin'in San Francisco Başkonsolosuğuna sığınmış, geçen hafta ise gözaltına alınmıştı.

Tang'ın başkonsolosluktan astım rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmek amaçlı çıktıktan sonra gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Tang, Sacramento County'de bir cezaevinde tutuluyor.

Tang'ın avukatının mahkemeye sunduğu dosya

Kamu avukatının, Tang'ın kefaletle serbest bırakılması talebinde bulunarak mahkemeye sunduğu dosyada, ABD'li yetkililerin hakkında tutuklama kararı olduğu konusunda bilgilendirmek üzere konsolosluğa gittiğinde astım hastası Tang'ın teslim olmak istediği ancak "histerik" olduğu ve konsolosluk çalışanlarının kendisinin bir doktora görünmesi gerektiğini düşündüğü aktarıldı.

Avukat, dosyada, federal yetkililerin konsolosluk çevresini takip altına aldığına ve Tang'ın konsolosluk personeliyle bir araçla binadan ayrıldığını gördükten sonra "tedavi olduğu ve akabinde gözaltına alındığı" tıp merkezine kadar takip ettiğine inandığını belirtti.

Tang'ın kefaletle serbest bırakılıp bırakılmayacağı mahkemede bugün görülecek duruşmada belli olacak.

Tang'ın nerede gözaltına alındığına açıklık getirilmemişti

ABD Adalet Bakanlığı, 23 Temmuz'da vize başvurusu yaparken Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ile bağlantılarını gizleyen 4 Çin vatandaşına "vize sahteciliği" suçu isnat etmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu olay da Çin Komünist Partisinin bizim açık toplumumuzdan yararlanma ve akademik kurumlarımızı sömürme planının bir parçasıdır." ifadesine yer verilmişti.

Söz konusu 4 kişiden Xin Wang'ın 7 Haziran'da, Chen Song ve Kaikai Zhao'nun da 18 Haziran'da yakalandığı belirtilen açıklamada, 26 Haziran'da hakkında tutuklama emri çıkarılan ve Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) tarafından aranan Tang Juan isimli 4'üncü kişinin Çin'in San Francisco'daki Başkonsolosluğunda saklandığı kaydedilmişti.

Tang Juan'ın 24 Temmuz'da yakalanmasının ardından ismini paylaşmayan bir Adalet Bakanlığı yetkilisi, Tang'ın, konsolosluk binasında mı yoksa başka bir mekanda mı gözaltına alındığı konusuna açıklık getirmemişti.

Askeri eğitim almadığını beyan etmiş

Amerikan hükümetince San Francisco Bölge Mahkemesine sunulan suç duyurusunda, geçen sonbaharda California Davis Üniversitesinde biyoloji alanında araştırma yapmak için "J-1" türü vizeye başvuran Çin uyruklu kadın araştırmacının, daha önce hiç askeri eğitim almadığını ve Çin Komünist Partisi üyesi olmadığını söylediği kaydedilmişti.

FBI görevlilerinin ise Tang'ın internette askeri üniformayla çekilmiş fotoğraflarını bulduğu bildirilmişti.

Beyaz Saray tarafından 29 Mayıs'ta askeri eğitim içeren üniversitelerden mezun olan Çinli öğrencilerin ABD'ye girişini engelleyen Başkanlık Kararnamesi yürürlüğe sokulmuştu.

Tang'ın San Francisco Başkonsolosluğunda tutuklanması, ABD yetkililerinin casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı suçlamaları ile Houston'daki Çin Başkonsolosluğunun kapatılması emrinin ardından geldi.

Houston'daki diplomatik misyonun kapatılmasını, "siyasi provakasyon" olarak niteleyen ve casusluk suçlamalarının da bir iftira olduğunu dile getiren Çin'in de misilleme olarak Chengdu'daki ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldığı dünya basınında yer almıştı.

Kaynak: AA

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