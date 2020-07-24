Çin'in San Francisco Başkonsolosluğuna sığınan Tang Juan gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çin'in San Francisco Başkonsolosluğuna sığınan Tang Juan gözaltına alındı

NEW Hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra, ABD'nin San Francisco kentindeki Çin Başkonsolosluğuna sığınan Çin vatandaşı Tang Juan'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Çin'in San Francisco Başkonsolosluğuna sığınan Tang Juan gözaltına alındı
24.07.2020 22:19 | Son Güncelleme: 24.07.2020 22:22

NEW Hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra, ABD'nin San Francisco kentindeki Çin Başkonsolosluğuna sığınan Çin vatandaşı Tang Juan'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Amerikan medyasının Adalet Bakanlığından üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından sorgulandıktan sonra, eğitim vizesi almak için yalan söylediği anlaşılan ve haziranın son haftasında hakkında tutuklama kararı çıkarılan Tang Juan'ın yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

İsmini paylaşmayan bakanlık yetkilisinin, Çin'in San Francisco Başkonsolosuğuna sığındığı bilinen Tang'ın, konsolosluk binasından mı yoksa başka bir mekanda mı gözaltına alındığı konusuna açıklık getirmediği belirtildi.

Amerikan Adalet Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, biyoloji eğitimi için Amerikan vizesine başvurduğu esnada, daha önce hiç askeri eğitim almadığı konusunda yalan beyanat veren Juan Tang'ın hakkında yakalama kararı bulunduğunu bildirmişti.

Açıklamada, Tang hakkında 26 Haziran'da tutuklama emri çıkarıldığı, ancak Tang'ın Çin'in San Francisco'daki Başkonsolosluğundan sığınma talep ettiği ve halen orada olduğunun altı çizilmişti.

Askeri eğitim almadığını beyan etmiş

Amerikan Hükümeti tarafından San Francisco Bölge Mahkemesine sunulan suç duyurusunda, geçen sonbaharda California Davis Üniversitesinde biyoloji alanında araştırma yapmak için J-1 türü vizeye başvuran Çin uyruklu kadın araştırmacının, daha önce hiç askeri eğitim almadığı ve Çin Komünist Partisi üyesi olmadığını söylediği kaydedilmişti.

FBI görevlilerinin ise Tang Juan'ın internette askeri üniformayla çekilmiş fotoğraflarını bulduğu bildirilmişti.

Beyaz Saray tarafından, 29 Mayıs'ta, askeri eğitim içeren üniversitelerden mezun olan Çinli öğrencilerin Amerika'ya girişini engelleyen bir Başkanlık Kararnamesi yürürlüğe sokulmuştu.

Tang'ın San Francisco Başkonsolosluğu'nda tutuklanması, Amerikan yetkililerinin, casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı suçlamaları ile, Houston'daki Çin Başkonsolosluğu'nun kapatılması emrinin ardından geldi.

Houston'daki diplomatik misyonun kapatılmasını, "siyasi provakasyon" olarak niteleyen ve casusluk suçlamalarının da bir iftira olduğunu dile getiren Çin'in de misilleme olarak, Chengdu'daki ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldığı dünya basınında yer almıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Politika
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Güncel
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş Güncel
Zeynep Şenpınar katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor Sağlık
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor Güncel
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Antalya'da goller arka arkaya geliyor. Top 3. kez ağlarla buluştu
Antalya'da goller arka arkaya geliyor. Top 3. kez ağlarla buluştu
ABD'de Halkbank'a 'İran alacakları' yüzünden dava açıldı
ABD'de Halkbank'a "İran alacakları" yüzünden dava açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Rusya'dan Türk turizmcisinin yüzünü güldürecek müjde! Rezervasyonlar başladı
Rusya'dan Türk turizmcisinin yüzünü güldürecek müjde! Rezervasyonlar başladı
Serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki genç boğuldu
Serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki genç boğuldu
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, bir bölge ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim
Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Fuat Oktay Engin Altay Pınar Gültekin Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Seki Sezen Aksu Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu
Spor İrfan Buz Fatih Terim Caner Erkin Burak Yılmaz Ali Şansalan
Daha Fazla Cuma Namaz Ayasofya Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Çin'in San Francisco Başkonsolosluğuna sığınan Tang Juan gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 22:31:58. #1.14#
title