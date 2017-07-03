Çin'in Roket Denemesi Başarısız

Çin'in Çangcıng-5 Y2 (Uzun Yürüyüş) adlı taşıyıcı roket denemesinin başarısız olduğu bildirildi.



Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Haynan eyaletinde bulunan Vınçang Uzay Fırlatma Merkezinden dün akşam yapılan roket fırlatma denemesi, kalkış esnasındaki olumsuzluklar nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı.



Uzmanların, Çangcıng-5 Y2 roketinin neden başarısız olduğuna dair kapsamlı bir teknik araştırma yapacağı kaydedildi.



Ülke basınında paylaşılan fırlatma anı görüntülerinde uzmanlar, bir iletişim uydusunu taşıyan roketin kalkışında bir anormalliğe rastlamamıştı.



Uzun Yürüyüş-5 roketi, Çin'in 2020 yılına kadar dünyanın yörüngesinde uzay istasyonu kurma hedefi doğrultusunda kilit öneme sahip bir proje olarak nitelendiriliyor. Serinin ikinci ve en yüksek taşıma kapasitesine sahip roketi, ülkenin bu yıl sonuna kadar Ay'a fırlatmayı planladığı misyon öncesi tatbikat niteliği taşıyordu.