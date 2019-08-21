Çin'in robot pazarının büyüklüğü 8.5 milyar doları aşacak

21.08.2019 15:58

Dünyadaki robot sayısının yüzde 29.5'inin Çin'de olacağını belirten rapora göre, bu alanda en büyük payı 5.7 milyar dolar ile endüstride kullanılan robotlar alacak…

Çin Elektronik Enstitüsü tarafından açıklanan bir rapora göre, Çin'in robot pazarının bu yıl 8,68 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Bu rakam, 2014 ve 2019 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 20,9 oranında büyüme anlamına geliyor.

Çin'de devam eden 2019 Dünya Robot Konferansı sırasında açıklanan rapora göre, Çin'in hızla büyüyen robot pazarı dünyadaki büyümeyi de domine ediyor. Zira Çin'deki robot sayısı, bu yılın sonunda tüm dünyadaki robotların yüzde 29.5'ini oluşturacak bu da 29.41 milyar dolarlık bir büyüklüğü işaret ediyor. Rapor, Çin'in endüstriyel alanda kullandığı robot pazarının 5,7 milyar, hizmet sektörü pazarının ise 2.2 milyar dolara ulaşacağını ön görüyor.

Kaynak: Bültenler