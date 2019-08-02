Çin'in pilotları Ankara'da yetişecek

SON yıllarda adından sıkça söz ettiren Çin, pilotlarının eğitimi için rotasını Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'ne çevirdi. BM Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'nun (ICAO) 17 yıl içinde 10 milyon havacı personel yetiştirmeyi hedefleyen uluslararası projesinin yürütücülerinden ve organizasyonun üyesi olan THK Üniversitesi, Çin havayolu şirketlerine pilot yetiştirecek.

Çin'den gelen bir heyet ile THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, pilotaj eğitimleriyle ilgili ayrıntılar hakkında görüştü. THK Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Haydar Ateş'in Çin'de yaklaşık 2 ay süren görüşmelerin ardından THK Genel Başkanı ve THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı A. Bertan Nogaylaroğlu ve Çinli temsilciler tarafından anlaşma imzalandı.

4 KATEGORİDE EĞİTİM

Anlaşmaya ilişkin bilgileri THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut verdi. Prof. Dr. Akbulut, Çin'den gelecek öğrencilere 4 kategoride 'Pilotaj lisans eğitimleri, pilotaj temel eğitimi almış olanların uluslararası ticari pilot olabilmeleri için CPL IR eğitimleri, yangın söndürme ve ambulans uçak ile helikopterleri için pilot eğitimleri ve Havacılık İngilizcesi eğitimi' eğitimler verileceğini söyledi.

Dünya standartlarında eğitim veren THK Üniversitesi'nin yabancı ülkelere yönelik çalışmalarının yoğunlaştığını belirten Akbulut, "THK Üniversitesi'nde Uluslararası Ticari Pilot Lisansı için alınması gereken 195 saatin üstünde uçuş eğitimi uygulayarak 254 saat 15 dakikalık programla tüm mezunlarına dünyadaki bir uçuş eğitiminde alınabilecek en üst düzey eğitimi veriyor. Halen üniversitemizde 72 farklı ülkeden öğrenci bulunmakta. Ülke ve yabancı öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

ORTAK ARGE MERKEZİ

Çinli yetkililerin THK Üniversitesi ile işbirliğine önem verdiklerini belirten THK Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Haydar Ateş, THK Üniversitesi ve Çin havayolu şirketleri müşterek "İnsansız Hava Araçları ARGE Merkezi" kurulması konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çin'in havacılık sektöründe hızla büyüdüğünü ve yetişmiş insan gücüne büyük ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Ateş, "Nüfusu 1,5 milyara yaklaşan Çin'in kısa vadede ihtiyaç duyduğu uluslararası ticari pilot sayısı 2 bin 200 olarak hesaplanıyor. Kendi imkanları bunu karşılamaya yetmediği için dışarıya yöneliyorlar. Şu ana kadar çoğunlukla Avustralya'dan eğitim desteği alıyorlardı. Artık THK Üniversitesi'ne de pilot eğitimi için öğrenci gönderecekler" dedi.

"SORUMLULUKLARIMIZ ARTIYOR"

Havacılık sektörünün hızla büyüdüğünü söyleyen THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı A. Bertan Nogaylaroğlu da, "2036 yılına kadar tüm dünyada 620 bini pilot olmak üzere yaklaşık 10 milyon yeni havacı personele ihtiyaç duyulacak. THY uçak filosunu büyütmeye devam ediyor. Alınması planlanan uçak sayısı dikkate alındığında bu ihtiyaç yaklaşık 4 bin pilot düzeyinde ve tamamı uluslararası ticari pilot olacak. Bu düzeyde Türkiye'de eğitim verme yetkinliğine sahip tek kurum olarak sorumluluğumuz çok büyük. Halen THK Üniversitesi ile THY arasında pilot istihdam anlaşması var. THK Üniversitesi aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri pilot adayı öğrencilerinin temel eğitimini de vermektedir. Bu alanda çok önemli tecrübe ve yetkinliğe sahip olan öncü kuruluş THK ve THK Üniversitesi'nin sorumlulukları gün geçtikçe artıyor" dedi.

Kaynak: DHA