Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye: "(ABD) Bizi provoke ediyor, kendimizi tutuyoruz yoksa çoktan savaş çıkardı"
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Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye: "(ABD) Bizi provoke ediyor, kendimizi tutuyoruz yoksa çoktan savaş çıkardı"

Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye: '(ABD) Bizi provoke ediyor, kendimizi tutuyoruz yoksa çoktan savaş çıkardı'
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye, ABD'nin, Tayvan konusunda provoke ettiği ülkesinin kendini tuttuğunu, aksi takdirde çoktan savaş çıkacağını belirtti.

Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye, ABD'nin, Tayvan konusunda provoke ettiği ülkesinin kendini tuttuğunu, aksi takdirde çoktan savaş çıkacağını belirtti.

Büyükelçi Lu Shaye, Fransız L'opinion gazetesine verdiği röportajda, Batı'nın, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) oluşturduğu gerekçesiyle ülkesi Çin'e saldırdığını söyledi.

Çin'i, virüsün kökeniyle ilgili araştırma yapılmasına izin vermemekle suçlayan ABD'nin, 2003'te Irak savaşını başlatmak için "bir şişe deterjan"ı kanıt gösterdiğini belirten Lu Shaye, "Bugün de aynı süreç tekrarlanıyor. Eğer Çin, bir araştırmaya izin verseydi ABD çoktan çıkardığı sonuçların kanıtını arayacak, yeni yalanlar ve söylentiler uyduracaktı." değerlendirmesini yaptı.

DSÖ, ABD askeri laboratuvarlarına odaklansın

Lu Shaye, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Çin'deki laboratuvardan sızıntı olmadığına dair araştırma sonucunu paylaştığını aktararak 2019'da ABD'ye ait bir laboratuvarda meydana gelen kazayı anımsattı ve DSÖ'nün, ABD'ye ait askeri laboratuvarlara odaklanması gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Lu Shaye, bağımsızlığı savunan ve tek Çin'i tanımayan Demokratik Yenilikçi Partinin (PDP) iktidara gelmesiyle Tayvan'da gerginliğin arttığını ifade ederek bu durumun, ABD destekli PDP'den kaynaklandığını öne sürdü.

ABD'nin son aylarda Tayvan'da "bir ülke, iki sistem" ilkesi doğrultusundaki kırmızı çizgiyi geçme manevralarını artırdığına işaret eden Lu Shaye, "(ABD) Bizi provoke ediyor ancak kendimizi tutuyoruz, yoksa çoktan savaş çıkardı." ifadesini kullandı.

Lu Shaye, Avrupa ülkelerinin de ABD'yi takip edip, Çin'i provoke etmemesi gerektiğini savunarak "Tayvan'ın bağımsızlığı söz konusu olamaz. Orta vadede meselenin barışçıl şekilde çözüleceğini umuyoruz ancak caydırıcı olarak güç kullanımından vazgeçmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye: "(ABD) Bizi provoke ediyor, kendimizi tutuyoruz yoksa çoktan savaş çıkardı" - Haberler
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