Çin'in Paris Büyükelçiliğinden AB'ye "Hong Kong" tepkisi

07.10.2019 18:42

Çin'in Paris Büyükelçiliğince, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen protestolara ilişkin yaptığı açıklama hakkında, "AB'nin açıklamasındaki ikiyüzlülüğe karşı derin memnuniyetsizliğimizi ve tepkimizi ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Çin'in Paris Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen protestoların sona ermesi için "diyalog ve itidale" ihtiyaç duyulduğuna yönelik açıklamasına tepki gösterildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB'nin açıklamasındaki ikiyüzlülüğe karşı derin memnuniyetsizliğimizi ve tepkimizi ifade ediyoruz. Avrupa Birliği, isyancıların zorbalıklarını kamuoyunda şereflendirdi ve Hong Kong polisinin hayatlarını saldırganlara karşı korumak için aldığı önlemlere kinli şekilde tepki gösterdi. İşte kim suçlu ve çok tehlikeli belli."

"Temel haklara saygı duyulmasına büyük önem veriyoruz"

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Hong Kong'da çözüm diyalog, tansiyonun düşürülmesi ve itidalden geçiyor. Gösteri ve yürüyüş hakkı, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde korunmalıdır. Temel haklara saygı duyulmasına büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Protestoların üç aydan fazla süredir devam ettiğini anımsatan Kocijancic, yargı bağımsızlığının da elzem olduğunu vurgulamıştı.

Hong Kong'da protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı, yerel meclise nisanda sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA