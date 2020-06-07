Çin'in orta kesiminde sel: 5 kayıp Çin'in orta kesiminde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 5 kişi kayboldu.

Çin'in orta kesiminde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 5 kişi kayboldu.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Cianghua Yao özerk ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu.

"Kırmızı" alarm durumuna geçilen ilçede, sel nedeniyle bazı yollar kapandı, 5 kişi kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Çin'in güneyinde yaz aylarında görülen sağanak nedeniyle birçok eyalette hasar ve can kayıpları yaşanabiliyor.

Kaynak: AA