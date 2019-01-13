Çin'in Nüfusundan Fazla Yolcu Toplu Ulaşımı Kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım araçları, 2018 yılında Çin nüfusundan daha fazla yolcu taşıdı.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, geçen yıl, kentteki; otobüs, metro, tramvay, teleferik ve fünikülerden oluşan toplu taşıma araçlarıyla 1 milyar 678 milyon 390 bin 955 kişiye ulaşım hizmeti sunuldu.

İstanbul'da İETT, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ'ye ait 5 bin 203 otobüs günlük sefere çıkıyor. Kentin neredeyse her noktasına yolcu taşıyan otobüsler, 2018'de 15 milyon 332 bin 707 sefer gerçekleştirdi.

Bu seferlerde toplam 963 milyon 16 bin 336 kişinin ulaşımı sağlandı. Belediye otobüsleri bir yıl içinde 361 milyon 338 bin 863 kilometre yol katederek adeta bir yılda dünyanın etrafını 9 bin 16 kez dönmüş oldu.

Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da; uzunluğu 170 kilometreyi bulan 7'si metro, 4'ü tramvay, 2'si teleferik, biri de füniküler olmak üzere 14 raylı hat hizmet veriyor.

Sürücüsüz metro rekor kırdı

İstanbullular, geçen sene otobüslerden sonra en fazla raylı sistemi tercih etti. 2017'de 655 milyon 373 bin 115 yolcu taşıyan metro hatlarında 2018'de ise 715 milyon 374 bin 619 vatandaşın ulaşımı sağlandı.

2017'de hizmete alınan Üsküdar-Çekmeköy Sürücüsüz Metro Hattı ise kendi rekorunu kırdı. 2017'de bir milyon 217 bin 218 kişinin tercih ettiği sürücüsüz metro hattı, 2018'de bir önceki yıla göre yaklaşık 2 milyon daha fazla insan taşıdı.

Birinci etabı, 15 Aralık 2017'de, ikinci etabı ise 21 Ekim 2018'de hizmete açılan Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Sürücüsüz Metro Hattı'nda, geçen yıl 3 milyon 183 bin 971 kişi yolculuk yaptı.

Metro, tramvay, teleferik ve füniküler hatlarında 2018 yılında 1 milyon 720 bin 145 sefer yapılarak toplamda 84 milyon 193 bin 271 kilometre yol katedilmiş oldu.

2018'in verilerine göre Çin'in nüfusu, bir milyar 371 milyon 220 bin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 1 milyar 678 milyon 390 bin 955 kişiye yolculuk yaptırarak Çin'in nüfusundan daha fazla insana ulaşım hizmeti sağladı.

Kaynak: AA