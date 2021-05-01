Çin'in Nantong kentinde şiddetli fırtına nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti
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Çin'in Nantong kentinde şiddetli fırtına nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Nantong kentinde şiddetli fırtına nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin'in doğusundaki Ciansu eyaletinde şiddetli fırtına nedeniyle 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Çin'in doğusundaki Ciansu eyaletinde şiddetli fırtına nedeniyle 11 kişinin öldüğü bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Yangzı Nehri kıyısındaki Nantong şehrini etkisi altına alan fırtınada 11 kişi öldü, 102 kişi yaralandı.

Ölenlerin, rüzgarda nehre sürüklenerek, sökülen ağaçların ve elektrik direklerinin çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan 11 kişiyi taşıyan bir balıkçı teknesi fırtınada alabora olurken teknedeki 2 kişi kurtarıldı, 9 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Şanghay'ın 100 kilometre kuzeyindeki Nantong, yaklaşık 8 milyon nüfusa sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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