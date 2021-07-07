Çin'in Myanmar sınırındaki bir kentte Kovid-19 vakalarının artması üzerine sokağa çıkma yasağı getirildi
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Çin'in Myanmar sınırındaki bir kentte Kovid-19 vakalarının artması üzerine sokağa çıkma yasağı getirildi

Çin'in Myanmar sınırındaki bir kentte Kovid-19 vakalarının artması üzerine sokağa çıkma yasağı getirildi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Çin, Myanmar sınırındaki bir şehirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Çin, Myanmar sınırındaki bir şehirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Yetkililer, Myanmar sınırında bulunan eyalete bağlı Ruili kentinde, Kovid-19 vakalarında görülen artışın ardından kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Şehirde, marketler ve eczaneler dışında çoğu işletmelerin kapatıldığı belirtilerek, salgının yayılmasını önlemek için kontrol noktaları oluşturulacağı bildirildi.

Yünnan Eyaleti Sağlık yetkilileri, Ruili şehrinde son 24 saat içerisinde 15 Kovid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı.

Eyalet yetkilileri, 5 Haziran'dan bu yana Ruili kentinde giriş çıkışları kapatmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 57 yeni Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 91 bin 949 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi virüs nedeniyle öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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Çin'in Myanmar sınırındaki bir kentte Kovid-19 vakalarının artması üzerine sokağa çıkma yasağı getirildi - Haberler
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