Çin'in Müslüman Türk azınlıklarını takibine ilişkin veri tabanı ortaya çıktı

Çin hükümetinin, Sincan bölgesinde yaşayan Müslüman Türk azınlıklarını izlemek için kullandığı ve Landasoft şirketince geliştirilen veri tabanından elde edilen bilgiler, Pekin yönetiminin başta Uygurlar olmak üzere Sincan'daki Müslümanların tüm iletişimlerini ve hayatlarını nasıl takip...

Çin hükümetinin, Sincan bölgesinde yaşayan Müslüman Türk azınlıklarını izlemek için kullandığı ve Landasoft şirketince geliştirilen veri tabanından elde edilen bilgiler, Pekin yönetiminin başta Uygurlar olmak üzere Sincan'daki Müslümanların tüm iletişimlerini ve hayatlarını nasıl takip ettirdiğini gözler önüne serdi.

Amerikan "Intercept" haber sitesinin ulaştığı ve Urumki merkezli veri tabanında, Müslümanların telefon görüşmeleri, seyahatleri ve akrabalarıyla bir araya gelmeleri dahil tüm hayatlarının dakika dakika takip edildiği ortaya çıktı.

Görüşmelerinden şüphe edilen kişilerin gözaltına alınıp, herhangi bir sabıka kaydı olmadığı halde telefonlarına bir cihaz yerleştirildiği belirtilen veri tabanında, takibe takılan bazı Müslümanların evlerine kameraların da takıldığı bilgisine yer verildi.

Çin dışına seyahat edenlerin aileleri yakın takibe alındı

Veri tabanında, akrabalarının evine giden Müslümanların kıyafetlerini değiştirmelerine kadar detaylı bilgilerin toplandığına ilişkin veriler yer alırken, dini sohbet yaptıkları tespit edilen ailelerin "yeniden eğitim" adında toplama kamplarına gönderildiği kaydedildi.

Intercept'in elde ettiği veri tabanında, Çin dışına seyahat edenlerin ailelerinin yakın takibe alındığını ve ülke içinde seyahat eden Müslümanların ise gittikleri yerlerin polis merkezlerine bildirilerek oralarda yakın takip talebinde bulunulduğu da ortaya çıktı.

Veri tabanında, 52 gigabaytlık 250 milyon sütun datanın yer alması da yapılan izlemenin çapını gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri