Çin'in milli marşa saygısızlığı suç kapsamına alma teklifi Hong Kongluları sokağa döktü Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Pekin yönetiminin hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için yeni güvenlik yasası çıkarma girişimi sonrası başlayan gerginlik Çin milli marşına saygısızlığın suç kapsamına alınmasının meclise sunulmasının ardından daha da alevlendi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Pekin yönetiminin hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için yeni güvenlik yasası çıkarma girişimi sonrası başlayan gerginlik Çin milli marşına saygısızlığın suç kapsamına alınmasının meclise sunulmasının ardından daha da alevlendi.View on euronews Kaynak: Euronews.com