Çin'in milli marşa saygısızlığı suç kapsamına alma teklifi Hong Kongluları sokağa döktü
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Çin'in milli marşa saygısızlığı suç kapsamına alma teklifi Hong Kongluları sokağa döktü

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Pekin yönetiminin hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için yeni güvenlik yasası çıkarma girişimi sonrası başlayan gerginlik Çin milli marşına saygısızlığın suç kapsamına alınmasının meclise sunulmasının ardından daha da alevlendi.

27.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:57

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Pekin yönetiminin hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için yeni güvenlik yasası çıkarma girişimi sonrası başlayan gerginlik Çin milli marşına saygısızlığın suç kapsamına alınmasının meclise sunulmasının ardından daha da alevlendi.View on euronews

Çin'in milli marşa saygısızlığı suç kapsamına alma teklifi Hong Kongluları sokağa döktü
Kaynak: Euronews.com

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