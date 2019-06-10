Çin'in Mayıs ticaret fazlası bekletilerin iki katı

ABD ile ticari gerilimin tırmanmasına ve ABD gümrük vergilerinin yükselmesine karşın, Çin'in Mayıs ticaret fazlası, 41.65 milyar dolar ile 20.5 milyar dolar olan beklentilerin iki katını buldu.

Çin'in Mayıs ayında ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.1 artarken, ithalatı ise yüzde 8.5 azaldı. Piyasa analisleri ihracat ve ithalatta yüzde 3.8 düşüş bekliyordu. Çin'in ticaret fazlası Nisan'da 13.8 milyar dolar düzeyindeydi.

Çin Merkez Bankası verilerine göre ülkenin döviz rezervi de Mayıs ayında bir önceki aya göre 6.0 milyar dolar artarak 3 trilyon 101 milyar dolara çıktı. Piyasa analistleri rezervin 5 milyar dolar düşüşle 3 trilyon 90 milyar dolara gerilemesini bekliyorlardı.

Çin'in altın rezervlerinin değeri de Nisan sonundaki 78.35 milyar dolardan Mayıs ayında 79.83 milyar dolara çıktı.



Kaynak: DHA