Çin'in Mars keşif uydusu Dünya'ya ilk görüntüsünü yolladı
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Çin'in Mars keşif uydusu Dünya'ya ilk görüntüsünü yolladı

06.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:36
Çin'in Mars keşif uydusu Dünya'ya ilk görüntüsünü yolladı

Çin'in Mars'a yolladığı Tienvın-1 uydusu, dünyaya ilk görüntüsünü gönderdi.

Çin'in Mars'a yolladığı Tienvın-1 uydusu, dünyaya ilk görüntüsünü gönderdi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), uydunun Kızıl Gezegen'e 2,2 milyon kilometre mesafeden çektiği bir fotoğrafı yayınladı.

Temmuz 2020'de bir gezginci keşif aracıyla fırlatılan uydu, 197 gündür Mars'a doğru yol alıyor.

Yolculuğu içinde dördüncü yörünge düzeltme manevrasını dün yapan keşif aracının, Kızıl Gezegen'e mayısta ulaşması hedefleniyor.

Uydu ve gezginci robottan oluşan Mars keşif görevi "Tienvın-1", 23 Temmuz'da yola çıkmıştı.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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