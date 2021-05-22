Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'e ilk ayak izini bıraktı
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Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'e ilk ayak izini bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'deki araştırmalarına başlamak üzere iniş platformunun rampasından yüzeye inerken, Çin basınında, aracın Mars yüzeyiyle teması "Çin'in Kızıl Gezegen'deki ilk ayak izleri" olarak nitelendirildi.

Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'deki araştırmalarına başlamak üzere iniş platformunun rampasından yüzeye inerken, Çin basınında, aracın Mars yüzeyiyle teması "Çin'in Kızıl Gezegen'deki ilk ayak izleri" olarak nitelendirildi.

Çin Ulusal Uzay Dairesi'nden (CNSA) yapılan açıklamaya göre, Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Pekin saatiyle bugün 10.40 (TSİ 15.40) itibariyle Mars'ın yüzeyine inerek araştırma ve keşif çalışmalarına başladı. Çin basınında, Kızıl Gezegen'deki araştırmalarına başlamak üzere iniş platformunun rampasından yüzeye inen keşif aracının Mars yüzeyiyle teması, "Çin'in Kızıl Gezegen'deki ilk ayak izleri" olarak nitelendirildi. Güneş enerjisiyle çalışan ve 240 kilo ağırlığa sahip 6 tekerlekli Zhurong, Mars'ın yüzeyinde seyrederek yer şekillerine dair bilgi toplayacak.

15 MAYIS'TA MARS YÜZEYİNE İNMİŞTİ

Çin'in Tianwen-1 (Göğe Sorular) adı verilen Mars misyonu, bir yörünge aracı, bir iniş aracı ve bir gezgin araçtan oluşuyor. Tianwen-1, geçtiğimiz yıl 23 Temmuz 2020'de uzaya fırlatılmış, Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı anlamına gelen "Zhurong" da şubat ayında Tianwen-1 uzay aracı ile Mars'a ulaşmıştı. Gezgin ile iniş aracından oluşan kabinin 15 Mayıs günü Mars'ın kuzey kesimindeki Utopia Planitia'ya iniş yaptığı açıklanmıştı.

Böylelikle Çin, ABD'nin ardından Mars'ın yüzeyine iniş yapan ve yüzeyde keşif aracı kullanan ikinci ülke oldu. Sovyetler Birliği'nin 1971 yılında Mars'a iniş gerçekleştiren aracı ise inişin ardından sinyal vermeyi kesmişti.

(Cenk Özkömür/ İHA)

Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'e ilk ayak izini bıraktı
Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'e ilk ayak izini bıraktı
Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'e ilk ayak izini bıraktı
Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen'e ilk ayak izini bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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