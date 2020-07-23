Çin'in Mars'a yolculuğu başladı
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Çin'in Mars'a yolculuğu başladı

Çin Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere ilk keşif aracını başarıyla fırlattı.

Çin'in Mars'a yolculuğu başladı
23.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:02

Çin Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere ilk keşif aracını başarıyla fırlattı. 55 milyon kilometrelik yolculuğun yedi ay sürmesi öngörülüyor. BAE ve Çin'in ardından ABD'nin keşif aracı da önümüzdeki hafta fırlatılacak.Çin'in Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere fırlattığı keşif aracının 55 milyon kilometrelik yolculuğu başladı. Keşif aracını taşıyan roketin, ülkenin güneyindeki Hainan adasından başarıyla fırlatıldığı bildirildi. Daha önce iki kez Ay'a keşif aracı gönderen Çin'in 2011 yılında Rusya ile Mars'a ilk yolculuk denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Çin edebiyatının klasikleri arasında yer alan ve uzayı konu alan şiire atfen Tianwen-1 (Cennete Sorular) ismini taşıyan Mars misyonunda, uzay aracının önce Mars yörüngesine sokulması, ardından Kızıl Gezegen'e iniş yapması ve Mars yüzeyinde incelemeler yapacak küçük keşif aracını yüzeye bırakması hedefleniyor.

Uzay aracının 55 milyon kilometrelik yolculuğunun yedi ay sürmesi, Mars'a inişin Şubat ayında gerçekleşmesi planlanıyor. Yüzeye indirilecek altı tekerlekli ve dört güneş paneline sahip 240 kilo ağırlığındaki keşif aracının incelemelerini üç ay sürdürmesi öngörülüyor. Keşif aracı, Kızıl Gezegen'in yüzeyini ve atmosferini analiz edecek, fotoğraflar çekecek, haritalar çıkaracak ve geçmişte Mars'ta yaşam bulunup bulunmadığına dair bulgulara ulaşmaya çalışacak.

Bir ayda üç yolculuk

Ay ile Dünya'nın konumunun uygunluğu nedeniyle Mars'a yolculuk bu ay Çin'in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de gündeminde. BAE, Mars'a ilk insansız keşif uçuşunu Pazartesi günü başlatmıştı. NASA'nın Mars'a göndereceği keşif aracının ise 30 Temmuz'da fırlatılması bekleniyor.

Çin, ABD ve Rusya'ya yetişebilmek için son yıllarda uzay çalışmalarına milyarlarca dolarlık kaynak aktararak büyük atılımlar gerçekleştirdi. 2003 yılında ABD ve Rusya'nın ardından uzaya insan gönderen üçüncü ülke konumuna yükselen Çin, 2013 ve 2019 yıllarında iki kez Ay'a uzay aracı gönderdi.

Çin, Mars'a ilk yolculuk denemesiniyse 2011 yılında Rusya ile birlikte yapmıştı. Misyon, aracın transfer yörüngeye oturtulamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmış, Çin bu denemenin ardından Mars'a yolculuk projesini tek başına yürütmeye karar vermişti.

Çin, ABD'nin GPS sistemine rakip olacak kendi navigasyon sistemini oluşturmak üzere uzaya gönderdiği uydu serisini ise Haziran ayında tamamlamıştı. 2022 yılına kadar dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu oluşturmayı hedefleyen Çin, ayrıca on yıl içinde Ay'a insan gönderen ikinci ülke konumuna yükselmeyi umuyor.

AFP/BK,HT

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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