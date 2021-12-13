Çin'in Mali Teşvikleri Artıracağına İlişkin İddiaların Sonucunda Demir Cevherinin Fiyatı %7'nin Üzerinde Yükseldi

Çin'in ekonomiyi desteklemek amacıyla gelecek yıl teşvikleri artırmaya başlayacağı yönündeki beklentilere ilişkin iyimser istemin sonucunda Singapur'da demir cevherinin fiyatı %7'nin üzerinde yükseldi. Dalian'da da (Dalian, Çin'in kuzeydoğusundaki bir kent olup kentte emtia borsası bulunmaktadır. Ç. N. ) fiyatlar fırladı.

Singapur borsasında vadeli işlemler, Mayıs ayından bu yana en uzun süreli kazançlı koşu olan dört haftalık kazanımlarını büyütürken Ekim ayı sonundan bu yana en yüksek kapanışa yöneldi. Ekonomistler, Çin'in üst düzey yetkililerinin önümüzdeki yıl için temel hedeflerinin büyüme baskılarına karşı koymak ve her ne kadar emlak piyasası üzerindeki kısıtlamaların sürmesi beklense de ekonomiyi istikrara kavuşturmak olduğunu açıklamalarının ardından ülkenin 2022'nin başlarında mali teşvikleri de politikalarına eklemeye başlayacaklarını öngörüyor.

Çin Komünist Partisi'nin önde gelen karar alıcıları üç gün süren yıllık Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nın sonunda Cuma günü yaptıkları açıklamada, gelecek yıl için en büyük önceliklerinin "istikrarı sağlamak" olduğunu belirtirlerken ayrıca, "ülke bütçesinin büyük bölümünü planlama döneminin başında kullanacak biçimde düzenleme" politikaları ile birlikte parasal duruşu da esnek tutma sözü verdiler.

Huatai Vadeli İşlemler danışmanlık firmasına göre, "Son zamanlarda piyasanın odak noktası, sözkonusu politikaları destekler durumda". "Zayıf emlak piyasası verileri demir temelli metal alaşımları pazarını aşağı doğru çekerken, Çin'deki genel "istikrar" hedefine dayalı olarak gelecek yıl için görünüm o kadar da karamsar değil. "

Çok sayıda üretim çıktısı kısıtlaması ile kirlilikten kaynaklanan kısıtlamaların tüketimi etkilemesi, ayrıca emlak sektöründeki karmaşanın inşaat çalışmalarını durdurması nedeniyle içinde bulunduğumuz yılda demir cevheri fiyatı çalkantılı bir yol izliyor. Çelik üretimi girdisi olan demir cevherinin fiyatı son zamanlarda artan istemle desteklenmiş olmasına rağmen yine de Mayıs ayındaki doruk noktasından kabaca yarıya inmiş durumda.

Singapur'da demir cevheri vadeli işlemleri %7, 2 oranında artışla ton başına 116, 15 ABD Doları'na yükselirken öğleden sonraki seansta yerel saatle 15. 30'a kadar 115, 30 ABD Doları'ndan işlem gördü. Dalian emtia borsası fiyatları ise %4, 5 oranında yukarıda kapandı. Çelik inşaat demiri ile sıcak haddelenmiş rulonun fiyatı Şanghay borsasında en az %2, 1 oranında yükseldi.

Kaynak: Miningweekly

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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