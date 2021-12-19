Çin'in Liaoning uçak gemisi Pasifik Okyanusu'na açıldı

Çin'in Liaoning uçak gemisinin, 3 gemi ile Doğu Çin Denizi'ni geçerek Pasifik Okyanusu'na açıldığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Japonya Savunma Bakanlığı, Liaoning'in, 15 Aralık'ta, "Tip 055" sınıfı Nançang muhribi, "Tip 54A" sınıfı Ricao fırkateyni ve Hulun Hu ikmal gemisi ile Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları'nın 350 kilometre batısında görüldüğünü açıkladı.

Filonun ertesi gün Miyako Boğazı'ndan Pasifik Okyanusu'na geçtiğinin kaydedildiği açıklamada, "Tip 054D" sınıfı Şiamen muhribinin de bir gün önce Miyako Boğazı'ndan geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Muhribin eğitim tatbikatı için filoya katılacağı tahmin ediliyor.

ABD Donanmasının Pasifik'teki filolarının Noel öncesinde Hint Okyanusu'na açıldığı veya üslerine döndüğü bir dönemde Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) donanmasının bölgede varlık göstermesi dikkati çekti.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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