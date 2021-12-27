Çin'in Liaoning uçak gemisi Japonya'nın güneyinden geçti

Çin'in Liaoning uçak gemisi liderliğinde 5 geminin Japonya'nın güneyindeki Okinawa açıklarından geçiş yaptığı bildirildi.

Japonya Savunma Bakanlığına göre, Çin'in Liaoning uçak gemisi liderliğinde 5 gemi, Japonya'ya ait Okinawa ile Miyakojima Adaları arasından geçti.

Önceki hafta Pasifik Okyanusu'na açılan filonun, geçiş sonrası, yönünü kuzeye çevirerek, Doğu Çin Denizi'ne girdiği ve Çin'e doğru seyrettiği kaydedildi.

Seyrüsefer esnasında Çin'e ait savaş uçakları ve helikopterlerinin iniş ve kalkış talimleri gerçekleştirdiği bildirildi.

Ulusal basında Liaoning uçak gemisi liderliğindeki filonun, Nisan 2021'den beri ilk kez adalar çevresinde gidiş geliş yaptığına dikkati çekildi

Gözlem faaliyeti amacıyla Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait İzumo fırkateyni liderliğindeki filonun bölgeye sevk edildiği belirtildi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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