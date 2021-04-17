Çin'in kuzeyinde fabrikada patlama: 2 ölü, 3 kayıp
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Çin'in kuzeyinde fabrikada patlama: 2 ölü, 3 kayıp

Çin'in kuzeyinde fabrikada patlama: 2 ölü, 3 kayıp
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Çin'in kuzeyinde bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 3 kişi kayboldu.

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Çin'in kuzeyinde bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 3 kişi kayboldu.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Şanşi eyaletinin başkenti Tayyuan'da kimya fabrikasında patlama meydana geldi.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Fabrikada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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