Çin'in kuzeydoğusunda hortum: 1 ölü, 16 yaralı

Çin'in kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinde meydana gelen hortum nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinde meydana gelen hortum nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Xinhua ajansının haberine göre Heylongciang'ın Şangcı kentinde 4 köyü etkisi altına alan hortum nedeniyle 148 ev yıkıldı, çok sayıda tarım arazisi zarar gördü.

Bir kişinin ölümüne, 16 kişinin yaralanmasına neden olan hortum nedeniyle 240'tan fazla köylü evlerinden tahliye edildi.

Hortumdan etkilenen köylerde hasar tespit ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı