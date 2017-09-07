Çin'in Kuzey Kore Üzerindeki Baskı Gücü Ne Kadar?
BBC

Çin'in Kuzey Kore Üzerindeki Baskı Gücü Ne Kadar?

ABD, Kuzey Kore'nin nükleer bir güce dönüşmesinin önüne geçilmesi yolunda Çin'e büyük görev düştüğünü söylüyor.

Çin'in Kuzey Kore Üzerindeki Baskı Gücü Ne Kadar?

Kerry Brown, Çin çalışmaları profesörü ve Londra'daki King's College Üniversitesi'ndeki Lau China Enstitüsü'nün müdürü.

BBC