Çin'in küçük ada ülkesi Mikronezya'ya ilgisi neden kaynaklanıyor?
Haberler » Dünya » Çin'in küçük ada ülkesi Mikronezya'ya ilgisi neden kaynaklanıyor? - Haberler

Çin'in küçük ada ülkesi Mikronezya'ya ilgisi neden kaynaklanıyor?

Mikronezya'daki ana kamu binaları, başkan, başkan yardımcısı, meclis başkanı ve adalet bakanının konutlarının yanı sıra bir stadyum Çin tarafından yapıldı

20.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:18
Çin'in küçük ada ülkesi Mikronezya'ya ilgisi neden kaynaklanıyor?

Çin tek bir kurşun bile atmadan için stratejik önemi olan Batı Pasifik'te varlığını artırmayı sürdürüyor.


Pasifik Okyanusu'nda 600 civarında ada ve adacık üzerine kurulu 113 bin nüfuslu Mikronezya Federal Devletleri Başkanı David Panuelo Çin ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı tarafından ağırlandı. Ziyaret sırasında toplamda 72 milyon dolar değerinde çok sayıda anlaşma imzalandı. Her iki ülke lideri karşılıklı olarak işbirliğini artırma sözü verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler