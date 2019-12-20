Çin'in küçük ada ülkesi Mikronezya'ya ilgisi neden kaynaklanıyor?

20.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:18

Çin tek bir kurşun bile atmadan Amerika Birleşik Devletleri için stratejik önemi olan Batı Pasifik'te varlığını artırmayı sürdürüyor.



Pasifik Okyanusu'nda 600 civarında ada ve adacık üzerine kurulu 113 bin nüfuslu Mikronezya Federal Devletleri Başkanı David Panuelo Çin ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından ağırlandı. Ziyaret sırasında toplamda 72 milyon dolar değerinde çok sayıda anlaşma imzalandı. Her iki ülke lideri karşılıklı olarak işbirliğini artırma sözü verdi. Euronews.com'da Görüntüle