Çin'in koronavirüs için geliştirdiği aşının 3. aşama klinik denemeleri Pakistan'da yapılacak
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Çin'in koronavirüs için geliştirdiği aşının 3. aşama klinik denemeleri Pakistan'da yapılacak

Çin merkezli aşı şirketi CanSino tarafından koronavirüs (Covid-19) için geliştirilen aşının 3. aşama klinik denemeleri Pakistan'da yapılacak.

Çin'in koronavirüs için geliştirdiği aşının 3. aşama klinik denemeleri Pakistan'da yapılacak
19.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:19

Çin merkezli aşı şirketi CanSino tarafından koronavirüs (Covid-19) için geliştirilen aşının 3. aşama klinik denemeleri Pakistan'da yapılacak.

Çin merkezli aşı şirketi CanSino tarafından koronavirüs (Covid-19) için geliştirilen aşının 3. aşama klinik denemelerinin insanlar üzerinde test edilmesine Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu tarafından onay verildi.

Çalışmalara Eylül ayında başlanmasının planlandığı belirtildi.


Kaynak: DHA

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