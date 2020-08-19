Çin'in koronavirüs için geliştirdiği aşının 3. aşama klinik denemeleri Pakistan'da yapılacak Çin merkezli aşı şirketi CanSino tarafından koronavirüs (Covid-19) için geliştirilen aşının 3. aşama klinik denemeleri Pakistan'da yapılacak.

Çin merkezli aşı şirketi CanSino tarafından koronavirüs (Covid-19) için geliştirilen aşının 3. aşama klinik denemeleri Pakistan'da yapılacak. Çin merkezli aşı şirketi CanSino tarafından koronavirüs (Covid-19) için geliştirilen aşının 3. aşama klinik denemelerinin insanlar üzerinde test edilmesine Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu tarafından onay verildi. Çalışmalara Eylül ayında başlanmasının planlandığı belirtildi.

Kaynak: DHA