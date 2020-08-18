Çin'in koronavirüs aşısının yıl sonunda hazır olacağı duyuruldu Çinli ilaç şirketi Sinopharm koronavirüs (Covid-19) aşısının yıl sonunda hazır olacağını açıkladı.

Çinli ilaç şirketi Sinopharm koronavirüs (Covid-19) aşısının yıl sonunda hazır olacağını açıkladı.

Çinli ilaç firması SinoPharm'ın yöneticisi Liu Cingcın, Çin'in Guangming gazetesine koronavirüs aşısının yıl sonunda piyasaya sürüleceğini açıklarken, aşının 140 dolardan düşük bir fiyata mal olacağı ve 28 gün arayla iki doz yapılacağı belirtildi. Liu, aynı zamanda aşının kendisi üzerinde denendiğini ve herhangi bir yan etkinin ggörülmediğini de ifade etti.

Kaynak: DHA