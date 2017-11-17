Çin'in Kore Yarımadası'ndaki Diplomatik Faaliyetleri

Bu ziyaret bakanlık düzeyinde bir Çin yetkilisinin, Ekim 2015'ten beri Kuzey Kore'ye yaptığı ilk resmi ziyaret.

Song'un resmi görevi, Kuzey Kore'yi ÇKP 19. Ulusal Kongresi'nin sonuçlarıyla ilgili olarak bilgilendirmek. Ancak amacın, esas olarak, Kuzey Kore'nin nükleer balistik programına ilişkin görüşmelerde bulunmak.

Aslında bu ziyaret, soğumuş Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin yeni mecrasına ilişkin ipuçları da verecek. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Vaşington'un baskısını azaltmak ve bölgedeki barış ortamının yeniden sağlanması için böyle bir girişimde bulunuyor.

ABD, bilindiği üzere, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze denemeleri konusunda Çin'in anahtar rol oynayabilecek tek ülke olduğu fikrinde. Çin ise Kuzey Kore'nin bu programı durdurması karşılığında, ABD'nin de Güney Kore ile yaptığı askeri tatbikatları askıya alması gerektiği görüşünde.

Song'un Kuzeyli komşuya seyahati, aynı zamanda Çin'in Güney Kore ile de bozulmuş ilişkilerini onarmak istediği bir ana denk geliyor. İki ülkenin ilişkileri, Çin'in, ABD'nin verdiği füzesavar sisteminin Güney Kore topraklarına yerleştirilmesine itiraz etmesinden sonra soğumuştu. Güney Kore Başkanı Moon Jae-in gelecek ay Xi ile görüşmek üzere Çin'e gelmesi bekleniyor.