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Çin'in Kiev Büyükelçiliği güvenlik uyarısı yayımladı

AA, Emre Aytekin - Güncel
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Çin'in Kiev Büyükelçiliği güvenlik uyarısı yayımladı

Çin'in Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle vatandaşlarını, kişisel güvenliklerini korumaları konusunda uyardı.

Çin'in Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle vatandaşlarını, kişisel güvenliklerini korumaları konusunda uyardı.

Kiev Büyükelçiliği, yayımladığı güvenlik uyarısında, ülkedeki Çin vatandaşlarının ve işletmelerinin sükunetle hareket etmesi ve kişisel güvenliklerini sağlamasını istedi.

Büyükelçilik, vatandaşlara evlerinde kalmalarını tavsiye etti.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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