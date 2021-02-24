Çin'in keşif aracı "Tienvın-1", Mars'ın etrafında seyrettiği yörüngesini düzeltti
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Çin'in keşif aracı "Tienvın-1", Mars'ın etrafında seyrettiği yörüngesini düzeltti

24.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:46
Çin'in keşif aracı

Çin'in Mars keşif aracı "Tienvın-1", Kızıl Gezegen'e iniş öncesi konumunu ayarlamak için yörüngesini düzeltti.

Çin'in Mars keşif aracı "Tienvın-1", Kızıl Gezegen'e iniş öncesi konumunu ayarlamak için yörüngesini düzeltti.

Xinhua ajansının haberine göre Tienvın-1, Kızıl Gezegen'e iniş öncesinde yaklaşık 3 ay kalacağı konumunu belirlemek için yörünge düzeltmesi yaptı.

Yeni yörüngedeki bir turunu 2 Mars gününde (49 saat 14 dakika) tamamlayacak Tienvın-1, bu süre boyunca Kızıl Gezegen'in topoğrafyasını inceleyecek, yüzey haritasını çıkaracak ve önceden belirlenen iniş alanı için bilgi toplayacak.

Keşif aracının mayıs veya haziran ayında Mars'a inmesi bekleniyor

Dünyadan 23 Temmuz 2020'de ayrılan Tienvın-1, Mars yörüngesine girene kadar 202 günlük uçuş gerçekleştirmiş, bu sürede 4 kez yörünge düzeltmesi yapan araç, 475 milyon kilometre mesafe katetmişti.

Tienvın-1, 10 Şubat'ta Mars'ın yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye girmişti.

"Yörünge modülü", "Mars'a iniş modülü" ve "yüzey aracı" bulunan keşif aracıyla iletişim, ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentindeki bir radyo teleskop üzerinden yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle sağlanıyor.

Tienvın-1'in, mayıs veya haziranda Kızıl Gezegen'e inmesi bekleniyor.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" misyonu, adını milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Çinli şair Çu Yuen'in dizelerinden alıyor.

Çin, son yıllarda Ay ve Mars keşif görevleri, uydu teknolojisi ve insanlı uzay seferlerine yönelik iddialı adımlarıyla ABD ve Rusya'nın öncülük ettiği uzay yarışında yeni güç olarak ortaya çıkıyor.

Ülkenin en son Ay'a gönderdiği "Çang'ı-5" Dünyanın uydusundan örnekler toplayarak 17 Aralık 2020'de Dünya'ya dönmüştü. Çin, bu keşif görevini başarıyla tamamlayıp Ay'dan örnekler toplayan üçüncü ülke olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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