Çin'in Kenya'ya gönderdiği maske ve test kitleri kayboldu Kenya, Çin'den ülkeye bağış olarak gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kitlerinin ve tıbbi ekipmanların kaybolması üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kenya, Çin'den ülkeye bağış olarak gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kitlerinin ve tıbbi ekipmanların kaybolması üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'den gelen maske gibi koruyucu ekipmanların ve test kitlerinin kaybolduğuna ilişkin çıkan haberleri doğruladı.

Kagwe, "Böyle bir şey olduğunu biliyorum. Devam eden bir soruşturma var, bu yüzden bunun hakkında daha fazla konuşamam." dedi.

Kenya'daki sağlık çalışanları, yeterli koruyucu ekipmana sahip olmamaları nedeniyle sık sık hükümete tepki gösteriyor.

Ülkede 3 bin 727 Kovid-19 vakası görülürken, 104 kişi de virüsten ötürü hayatını kaybetti.

Kaynak: AA