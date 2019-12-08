Çin'in kasım ayında ihracatı beklenmedik bir şekilde düşerken, ithalatında ise önemli artış görüldü
Çin’in kasım ayında ihracatı beklenmedik bir şekilde düşerken, ithalatında ise önemli artış görüldü.
08.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:29
Çin'in kasım ayında ihracatı beklenmedik bir şekilde düşerken, ithalatında ise önemli artış görüldü.
Reuters'in araştırmasına göre, Çin'in ihracatı kasım ayında, geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 1,1 gerilirken, ithalatı yüzde 1 oranında artış gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com