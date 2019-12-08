Çin'in kasım ayında ihracatı beklenmedik bir şekilde düşerken, ithalatında ise önemli artış görüldü
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Çin'in kasım ayında ihracatı beklenmedik bir şekilde düşerken, ithalatında ise önemli artış görüldü

Çin’in kasım ayında ihracatı beklenmedik bir şekilde düşerken, ithalatında ise önemli artış görüldü.

08.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:29
Çin'in kasım ayında ihracatı beklenmedik bir şekilde düşerken, ithalatında ise önemli artış görüldü

Çin'in kasım ayında ihracatı beklenmedik bir şekilde düşerken, ithalatında ise önemli artış görüldü.


Reuters'in araştırmasına göre, Çin'in ihracatı kasım ayında, geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 1,1 gerilirken, ithalatı yüzde 1 oranında artış gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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